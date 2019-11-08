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Narkotik köpeği Diyar'ın büyük başarısı

İHA

Bilecik'te narkotik köpeği Diyar'ın bir bağ evinde yaptığı arama sonucu 7.280 gram kubar esrar ve çok sayıda kök kenevir ele geçirildi.

Narkotik köpeği Diyar'ın büyük başarısı

Bilecik'te narkotik köpeği Diyar'ın bir bağ evinde yaptığı arama sonucu 7.280 gram kubar esrar ve çok sayıda kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve uyuşturucu madde arama köpeği ''Diyar'' ile birlikte Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir ihbar sonucu bir bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda G.K.'ye ait olan ev ve eklentilerinde 7.280 gram kubar esrar, 244 kök kenevir bitkisi, 168 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 28 adetav tüfeği fişeği ile 1 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

BİLECİK

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:33
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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