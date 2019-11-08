Esnaftan kandil helvası ikramı

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile vatandaşlara Mevlid Kandili dolayısıyla irmik helvası ikram etti.

Peygamber Efendimizin dünyaya gelmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Bilecik'te irmik helvası yaptırılarak vatandaşlara dağıtıldı. Helva dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların kandili kutlandı. İslam âleminin Mevlit Kandili'ni kutlayan etkinliğin öncülerinden Ali Han, bunu her yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Vatandaşın ağzı tatlanıyor. Geleneğimizi sürdüreceğiz. Bugün de yine vatandaşlarımızla birlikte bir bütünlük oluşturmak için bu günümüzün manevi havasına uygun olacağını düşünerek helva ikramında bulunuyoruz. Herkesin tüm Türkiye Cumhuriyetinin kandillerini gönülden kutluyorum. Katkıları için Bilecik esnaflarına teşekkür ediyorum. İnşallah 10 Kasım’da ve seneye de bir daha dağıtacağız. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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