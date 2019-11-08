Bilecik Valiliği tarafından başlatılan ‘Bir günlüğüne idareci olma projesi’ kapsamında Bozüyük'teki 12 lise öğrencisi, ilçe genelinde kaymakamlık makamı dâhil 12 kurumda bir günlüğüne idareci oldular.

Sabah saatlerinde makam araçları ile okullarından alınan lise öğrencileri daha önceden belirlenen kurumlarda bir günlüğüne idareci olmanın sorumluluğu ve mutluluğunu yaşadılar.

Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Arda Ayaz, sabah saatlerinde eğitim gördüğü Fen Lisesinden makam aracıyla alınarak Hükümet Konağı’na geldi. Kaymakam Hasan Yaman’dan koltuğu devralan Arda Ayaz, bir günlüğüne ilçeye mülki idare amirliği yaptı.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Görkem Akmeşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vekâlet etti. Bir süre müdürlük makamında ağırladıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte beraberce okulları gezdiler.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Muhammed İkbal de İlçe Müftüsü Mustafa Topal’dan koltuğu devraldı. İlçe Müftüsü Topal ile bir süre görüşen Muhammed İkbal, daha sonra birimleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje ile ilgili olarak “Yarının büyükleri, bugünün gençleri olan lise öğrencilerimiz buralarda tecrübe kazanarak olgunlaşacak ve memleketi idare edecekler” ifadelerine yer verildi.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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