Kan bağışı yoğun ilgi gördü

Bozüyük Fen Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü, "Yeryüzündeki Tüm Canlılarına Umut Ol" e Twinning projesi kapsamında, Eskişehir Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa yürütülen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Kampanyaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmenler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından kan bağışında bulunularak destek verildi. Kan bağışı ile ilgili olarak Okul Müdürü Evren Canyılmaz, “Yoğun katılıma sahne olan kan bağışı kampanyası için desteklerinden dolayı eğitim camiamız ve Bozüyük halkına teşekkür ediyoruz, böyle bir etkinlikle farkındalık oluşturdukları için öğrenci ve öğretmenlerimle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.