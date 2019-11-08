Emniyet kemeri hayat kurtardı Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı ciddi yara almadan atlattı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametinden Antalya'ya gitmekte olan Recep U.(47) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Kaza nedeniyle araç hurdaya dönerken Sürücü Recep U.’nun emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı. Kaza sonrasında ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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