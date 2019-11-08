Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Halil S. (25) yönetimindeki 11 AAC 888 plakalı otomobil, Dedeoğlu Caddesine dönüş yaptığı sırada kavşakta yaya Vesile S.'ye (65) çarptı. Çarpmanın sonucu yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yaşlı kadının hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

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