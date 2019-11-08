Osmaneli'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde içtiği ve aynı zamanda sattığı iddia edilen İ.A., Ö.G., N.Ç. ve İ.T. takibe alındı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonuncunda zanlıların ikametlerine ve araçlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda içime ve satıma hazır vaziyette uyuşturucu madde ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı idea edilen İ.A., Ö.G., N.Ç. ve İ.T. gözaltına alınan şahıslar Emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Osmaneli adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece İ.A, Ö.G, N.Ç. tutuklanarak Bilecik M tipi cezaevine gönderilirken, İ.T.’nin ise mahkemedeki işlemleri devam ediyor.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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