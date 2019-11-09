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Bilecik’te Senato Toplantısı gerçekleşti

İHA

Bilecik’te Senato Toplantısı gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu’nun son toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) ev sahipliğinde Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleşti.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurgül Özbay, Prof. Dr. Hanife Mut ve Prof. Dr. Harun Mindivan ile senato üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Taş, senato toplantılarına ilçelerin ev sahipliği yapması yönünde aldıkları karar neticesinde Bozüyük’te olduklarını belirtti. Rektör Taş, toplantıya ev sahipliği yapan Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent’e, yakın ilgileri nedeniyle Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ile toplantının düzenlenmesinde emeklerinden dolayı Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Ekinci’ye teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

BİLECİK

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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