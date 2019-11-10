Kınık köyünde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Kınık Köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen anma programı saat 09.05'te sirenlerin çalması ile beraber saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam ederken, program ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından Atatürk'ün vefatının 81’inci yılına dair şiirlerin okunmasıyla son buldu.

BİLECİK 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:06

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