Bilecikspor rahat kazandı

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Bilecikspor, 1. Amatör Lig'in 8. haftasında Bozüyük deplasmanında Güneşspor'u 60 yendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'in 8. haftasında lig sonuncusu Güneşspor, saha ve seyircisi önünde Bilecikspor'a 60 kaybederek, 1 puanda kaldı. Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bilecikspor, 27. dakikada Mahsum Özdemir ile durumu 10'a getirdi. 31. dakikada Ömer Zorlu durumu 20'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan Bilecikspor, maçın 65. dakikasında Enes Tel, 78'de Şaban Aslan, 87'de M. Tuna Kumru ve 90'da da Enes Tel'in golleriyle 60 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor, 18 puana yükledi.

BİLECİK 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

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