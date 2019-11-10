Atatürk adına Mevlid-i Şerif okutuldu, helva dağıtıldı

Bilecik'te Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, ölümünün 81'inci yılında Mevlidi Şerif okutuldu, helva dağıtıldı.

Bilecikli esnaf ve Edebali Kültür ve Araştırma Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, ölümünün 81'inci yılında Mevlidi Şerif okutuldu, helva dağıtıldı. Bilecik merkez Şerifpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip Mevlidi Şerif okutulurken, cami çıkışı Edebali Kültür ve Araştırma Derneği tarafından cemaate helva dağıtıldı. Daha sonra Bilecikli esnaf kendi aralarında topladıkları para ile yaptırdıkları helvayı çarşı merkezinde dağıtırken, 3 bin kişilik helva kısa sürede tükendi.



"Atamızı andık"

Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında andıklarını belirterek, "Bugün bir STK ve dernek başlarımız burada Atamızı andık. Onun ve tüm şehitlerimiz adına Mevlidi Şerif okuttuk. Bugün okuttuğumuz Mevlidi Şerif ve dağıttığımız helva Atamızın ve gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin ruhlarına hediye ediyoruz" dedi.



"Bilecik esnafları olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü andık"

Esnaf adına dağıtılan helvanın öncülüğünü yapan Ali Han ise, "Bilecik esnafları olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere bugün bu helva organizasyonunu düzenledik. Aynı zaman da Şerifpaşa Camii'nde kentteki dernek ve STK'lar tarafından Mevlidi Şerif okutuldu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ölümünün 81'inci yılında onu anıp dua etmek istedik. Allah yaptığımız ve yapacağımız hayırları kabul etsin" dedi.

BİLECİK 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:06

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