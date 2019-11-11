İçköyspor 8'de 8 yaptı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bozüyük İçköyspor ligde 8'de 8 yaparak, tüm gözlerini üzerine çekti.

Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 8'inci hafta müsabakasında Pazaryerispor kendi saha ve seyircisi önünde İçköyspor'a 20 yenildi. Maça iyi başlayan İçköyspor müsabakanın henüz ikinci dakikasında Onur Bakar ile 10 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sürdüren İçköyspor müsabakanın 35'inci dakikasında Onur Bakar il durumu 20'e getirdi. Hem kendisinin hem de takımın ikinci golünü atan futbolcu golden sonra büyük sevinç yaşadı. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısında Pazaryerispor farklı 'e indirmek için büyük çaba harcasa da yakaladığı gol pozisyonları sonuçlandıramazken, maç İçköyspor 20 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligde 8'de 8 yapan İçköyspor puanını 24'e çıkarırken, Pazaryerispor 8 puanda kaldı. İçköyspor ligin 9'uncu haftasında kendi evinde Bilecikspor'u konuk edecek.

BİLECİK 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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