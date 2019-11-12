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Osmaneli hedeflerine birlik ve beraberlik içinde ulaşacak Osmaneli Belediye Başkanı Münür ...

İHA

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli hedeflerine birlik ve beraberlik içinde ulaşacak. 2020 yılı Osmaneli için yükseliş ve büyüme yılı olacak" dedi.

Osmaneli hedeflerine birlik ve beraberlik içinde ulaşacak Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; “2020 yılında başlayacağımız yatırımları da bir taraftan planlıyoruz” “Hizmet vermeye tüm halkımızla devam edeceğiz”

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli hedeflerine birlik ve beraberlik içinde ulaşacak. 2020 yılı Osmaneli için yükseliş ve büyüme yılı olacak” dedi.
Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, “Osmaneli sahip olduğu Allah'ın lütfü varlıklarıyla herkesin beğenisini kazanan harika bir kent. Bu güzel ilçe bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden geriye kalan sayısız tarihi ve kültürel varlıklara, eserlere sahip. Osmaneli ulaşımda yolların kesiştiği bir nokta. Geçmişte İpek Yolu, Ordu Yolu, Sufi Yolu, Haç Yolu üzerinde yer alırken, günümüzde İstanbulEskişehirAntalyaAnkara Bölünmüş yolu, İznikOrhangaziBursaİzmir Otoyolu, GeyveTaraklıGöynükMudurnuBeypazarı yolu, İstanbulKonyaAnkara YHT, İstanbulAnkara Hicaz Demir Yolu, yeni ihale edilecek OsmaneliBursa YHT yolu ile ulaşımda en avantajlı kent, Osmaneli Türkiye'nin 3.büyük nehri Sakarya'nın içerisinden geçtiği, Göynük Suyu, Göksu, Karasu nehirlerinin ilçemiz sınırları içinde Sakarya Nehrine katıldığı bu nedenle verimli topraklara sahip mükemmel bir yerleşim yeri" dedi.
“2020 yılında başlayacağımız yatırımları da bir taraftan planlıyoruz”
Başkan Şahin, açıklamasının devamında 2020 yılında başlayacakları yatırımları da bir taraftan planladıklarını belirterek, “2019 yılının son günleri içersindeyiz. Bu kalan süre içinde yeni otogarımızı açmak, restorasyonuna devam ettiğimiz 12 tarihi konağın restorasyonunu tamamlamak için çalışıyoruz. Bu yılın belki en büyük yatırımı hizmete aldığımız ve büyük ilgi gören hal binamız ve hal tesisimiz. Sportif tesisleri yapmaya devam ederken, restorasyonlarda hızla devam ettik. Özellikle Osmaneli MYO da yeni bölümlerle öğrenci sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasını sağladık. Aşçılık okulu Osmaneli mutfağının tanıtımı için büyük fırsat oldu. Yöresel ürün üretiminde ve kapasitemizde büyük artışlar sağladık. 2020 yılında başlayacağımız yatırımları da bir taraftan planlıyoruz. Özellikle önümüzdeki yılda akaryakıt istasyonunu hizmete açmayı planlıyoruz. Merkezde mevcut parkımızın park kısmını büyütürken, park etrafında da işyerlerini bitirmeyi hedefliyoruz. Osmaneli Belediye binasına 2020 yılı ekim ayında başlamayı planlıyoruz. Sanayileşmede hızla yükselen yeni tesislere ve yeni yatırımlara yenileri eklenecek. 2020 yılında eski küçük sanayi sitemizi de büyütmeye devam edeceğiz. Yöresel ürün üretme kapasitemizi özellikle salca ve ayva lokumunda arttırırken yeni ürünleri de devreye sokmayı hedefliyoruz. Tarihi çarşının restorasyonunu 2020 yılında inşallah tamamlayarak turizmde aranılan yer olmayı başaracağız” dedi.
“Hizmet vermeye tüm halkımızla devam edeceğiz”
Osmaneli’ne hizmet vermeyi halkla beraber yapacaklarına da değinen Başkan Şahin, "Otel kapasitesinde sadece Osmaneli Belediyesi olarak 250 yatak kapasitesine ulaşacağız. Özel sektör yatırımları ile bu kapasite inşallah 500 yatak kapasitesi seviyesine gelecek. 2020 yılında iki adet doğal cim standart futbol sahası için yatırıma başlayacağız. Yine tenis turnuvaları alabilmek için tenis kortları yapımımız devam edecek. Beşevler Mahallemize halı saha ve park yatırımımız olacak. Lefke Cup U15 futbol turnuvamız ve diğer spor organizasyonlarımız devam edecek. Osmaneli spor turizminde ve eğitim turizminde aranılan yer olacak. Yaşlılar için bakımevi için yatırıma başlayacağız ve en az 50 yatak kapasiteli çok klas bir bakımevini Osmaneli'ne kazandıracağız. Engelli sosyal tesisinin açılışını ilk aylarda gerçekleştireceğiz. Bayanlar için yüzme havuzumuzun yatırımına başlayacağız. Gayrimenkul alımlarına ve aldığımız gayrimenkulleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Osmaneli halkının verdiği yetkiyi kullanarak Osmaneli için öz kaynaklarımızla, gelir getirici projelerimizle, borçlanmadan büyümeyi ve yükselişi gerçekleştireceğiz. Osmaneli Belediyesini finansal acıdan çok daha güçlü belediye yapmak için yeni kaynakları yaratacağız. Hedeflere varmak için sistematik ve programlı olarak çalışmak, bunu yaparken herkesin katılımını sağlamak, sürekli iyileştirmeleri ve yenileşmeyi sağlayarak çalışmaya devam edeceğiz. Osmaneli halkının beklentilerinin üzerinde hizmet vermeye birlik ve beraberlik içinde, tüm belediye meclis üyelerimiz, tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz, kamu ve özel sektör yöneticilerimizle ve tüm halkımızla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK

12 Kasım 2019 Salı

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