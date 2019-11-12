Ligin flaş takımı Gölpazarı Belediyespor oldu

Bilecik 1. Amatör Lig'de 8'inci hafta geride kalırken 21 puanla ikinci sıraya yükselen Gölpazarı Belediyespor tüm gözlerini üzerine çekti.

Bozüyük Setetik Saha'da oynanan Bilecik 1. Amatör Lig'de 8'inci hafta müsabakasında Gölpazarı Belediyespor deplasmanda Akpınarspor'u 53 yendi. Maça iyi başlayan ev sahibi Akpınarspor müsabakanın 15'inci dakikasında 10 öne geçti. Bu golden sonra kendine gelen ve atak bir oyun sergileyen Gölpazarı Belediyespor maçın 20'inci dakikasında Mesut Karkaç ile durumu 11'e getirdi. 31'inci dakikada Gölpazarı Belediyespor'un golcüsü İbrahim Kırandağ durumu 21'e getirdi. Maçın 34'üncü dakikasında Gölpazarı Belediyespor'dan Nebi Aktürk durumu 31'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Müsabakanın ikinci yarısına ilk yarı gibi hızlı başlayan ev sahibi ekip arka arkaya 2 gol bulurken, durum birden 33'e geldi. Müsabakanın 70'inci dakikasında gelişen bir Gölpazarı Belediyespor atağında İbrahim Kıranlı durumu 43'e getirdi. Bu golden 7 dakika sonra bir penaltı atışı kazanan Gölpazarı Belediyespor bu penaltıyı İbrahim Kırandağ ile gole çevirdi. Kıranlı bu golle kendisinin 3'üncü takımın 5'inci golünü kaydetti. Bu golden sonra yakalanan gol pozisyonları sonuçsuz kalınca müsabakayı Gölpazarı Belediyespor 53 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligde 8'de 7 yapan Gölpazarı Belediyespor 18 puanla lider İçköyspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada haftayı tamamladı. Akpınar spor ise; 3 puanda kaldı.

Öte yandan müsabakayı Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'de izlerken, belediye başkanı maç sonunda soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti.

BİLECİK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

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