Bilecik’te tüm okullarda ortak sınav yapıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki tüm okullarda ortak sınav yapıldı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Ramazan Çelik, “20192020 eğitim ve öğretim yılında Ölçme Değerlendirme Merkezinin düzenlediği ortak sınavlar merkez ilçe okullarda ortaokullarda; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, liselerde ise Matematik, Din Kültürü, Kimya, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Fizik ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden sınav yapıldı. Bizlerd e ortak sınav yapılan okulları ziyaret ederek, öğrencilere başarılar diledik” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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