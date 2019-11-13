Osmaneli'nde müftüler toplantısı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde il ve ilçe müftüleri ile yardımcılarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Necati Akkuş Başkanlığında Bilecik’in Osmaneli İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.

Toplantıda güncel idari konular, planlanan 37 il müftüleri istişare konuları, Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı, Mevlid i Nebi Haftası programına davet edilen Cevat Akşit hocanın konferansına ilçe müftülerinin davet edilmesi, Mevlidi Nebi Haftası planlamaları değerlendirilmesi, ‘Din Görevlisi İle 365 Gün’ adlı eserin her cami için alınması ve ders olarak işlenmesi, uygulanmış örnek projenin anlatılması, 2324 Kasım Din Öğretimi Programı anlatılması, hac ve ön kayıt tarihleri ve kur'a çekimi ile ilgili konuları görüşüldü.

BİLECİK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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