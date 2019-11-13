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Büyükbaş hayvanlar firarda Ahır kapısını kırıp kaçan 17 adet büyükbaş hayvan 10 kilometre uzaklıkta ...

İHA

Bilecik'te tutuldukları ahırın kapısını kırarak kaçan 17 adet büyükbaş hayvan, 10 kilometre ötede bulundu.

Büyükbaş hayvanlar firarda Ahır kapısını kırıp kaçan 17 adet büyükbaş hayvan 10 kilometre uzaklıkta bulundu Hayvanların sahibi İsmail Kuzu; "Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında, neden böyle bir şey yaptılar anlamış değilim"

Bilecik'te tutuldukları ahırın kapısını kırarak kaçan 17 adet büyükbaş hayvan, 10 kilometre ötede bulundu.
Adeta film gibi olay; Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı Köyü'nde meydana geldi. İsmail Kuzu adlı vatandaşa ait 17 adet büyükbaş hayvan, ahırın kapısını kırıp kaçtılar. Büyükelmalı Köyü'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan Gümüşdere Köyü'nde başıboş hayvanları gören Muhtar Basri Demirkaya, durumu hemen jandarmaya iletip hayvanları hemen kontrol altına aldı. Olay yerine jandarma ekipleri büyükbaş hayvanların kulaklarındaki küpe numaralarını Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirerek, hayvanların sahibine ulaştı. Telefonla aranan hayvan sahibi İsmail Kuzu hemen Gümüşdere Köyü'ne gelerek, 17 adet büyükbaş hayvanını teslim aldı.
Dün geceden beri hayvanlarının kayıp olduğunu ve saatlerce onları aradığı bildirten Kuzu, "Hiç böyle yapmazlardı. Dün gece ilçeden ahıra geldim baktım hayvanlar yok. Ahırın kapısını kırarak kaçmışlar. Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında, neden böyle bir şey yaptılar anlamış değilim" dedi.

BİLECİK

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:29
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