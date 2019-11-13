Ye\u015filay Cemiyeti Bilecik \u015eubesi Ba\u015fkan\u0131 Muzaffer Tekelio\u011flu ve Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri, Bilecik \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ramazan \u00c7elik i ziyaret etti. Ziyaret esnas\u0131nda Ye\u015filay Cemiyetinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren Tekelio\u011flu T\u00fcrkiye geneli ba\u015fta olmak \u00fczere farkl\u0131 \u00fclkelerde faaliyet g\u00f6steren Ye\u015filay Cemiyetinin Bilecik \u015eubesini de faaliyete ge\u00e7irdik. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z ve gen\u00e7lerimiz ba\u015fta olmak \u00fczere ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131kla m\u00fccadele konusunda bilgilendirmeler yap\u0131yoruz. Bilhassa son d\u00f6nemlerde teknoloji ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 konusunda \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z yenik d\u00fc\u015f\u00fcyor. Teknolojiyi ihtiyac\u0131 kadar kullanmalar\u0131 hususunda bilgiler veriliyor dedi. Bilecik \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ramazan \u00c7elik ise cemiyetin ziyaretinden duydu\u011fu memnuniyeti belirterek Te\u015fkilat olarak yapaca\u011f\u0131n\u0131z her \u00e7al\u0131\u015fmaya katk\u0131 sa\u011flamaya haz\u0131r\u0131z ifadelerini kulland\u0131. Ye\u015filay Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri daha sonra \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Halis Celik i de ziyaret ederek fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulundular.