Bilecik'te 20 dönüm makilik alan kül oldu

Bilecik'te meydana gelen yangınında 20 dönüm makilik alan kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Yeniköy ile Kızıldamlar Köyü arasındaki makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana ilerlerken, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 20 dönüm makilik alan kül olurken, ekipler saatlerce soğutma çalışmaları yaptı.

BİLECİK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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