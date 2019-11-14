Borç ödeme işlemleri için son gün 30 Kasım

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkan Zekiye Tekin, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, “Emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 yılı 2’nci taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini Pazaryeri Belediyesinde bulunan tahsilat veznelerimizden 30 Kasım 2019 günü saat 17.00’e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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