Kaymakam Yavuz okul bahçesindeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, beraberinde Osmaneli Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile Osmaneli İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Kaymakam Yavuz yaptığı açıklamada “İlçemizdeki tüm okulları sık sık ziyaret ediyor, okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunlarını dinliyoruz. Osmaneli ilkokuluna geldiğimde ise öğretmen arkadaşlar bizlerden okulun bahçesinin bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu söylediler ve inceledik gerçekten acilen ihtiyaç vardı. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. Ve bugün de yapılan sıcak asfalt çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın teneffüslerde okul bahçesinde rahatça oynayabilmeleri için okul bahçesine sıcak asfalt çalışması İl Özel İdaresi ekiplerine yaptırılarak hizmete sunulmuştur. Bizler çocuklarımıza daha iyi ortamda eğitim sağlama gayreti içerisindeyiz" dedi.

Milli eğitim Müdürü Erhan Döş de okul bahçesine yapılan sıcak asfalt çalışması için Kaymakam Naif Yavuz’a Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenci velileri de okul bahçelerinin asfaltlanmasından çok memnun olduklarını söylediler

BİLECİK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.