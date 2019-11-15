Prof. Dr. Akşit ailenin önemini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Akşit ailenin önemini anlattı

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik İl Müftülüğü işbirliği ile Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla "Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Ailenin Rolü" konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Akşit ailenin önemini anlattı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik İl Müftülüğü işbirliği ile Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla “Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Ailenin Rolü” konulu konferans düzenlendi.
Konuşmacı olarak Prof. Dr. Cevat Akşit’in katıldığı konferansı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük, İl Müftüsü Necati Akkuş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci dinledi.
Açılış konuşması için kürsüye gelen Prof. Dr. Harun Mindivan, kişilik temellerinin 03 yaşlarında atıldığını belirterek, eğitimin sadece okulların sağladığı bir ayrıcalık olmadığını, asıl eğitimin ailelerde başladığını ve anne babalara büyük görev düştüğünü söyledi. Uçakların uçuşa hazırlandığı hava alanları gibi ev ortamlarının da çocukların hayata hazırlandıkları yaşama uçuş alanlarına benzediğini ifade etti. Mindivan, “Üniversitemiz ve Bilecik İl Müftülüğü başta olmak üzere konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür ediyor, etkinliğin faydalı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Cevat Akşit ise, “Kimlik ve kişilik sahibi bir evlat yetiştirebilmek için akıllı ve asil kişilerle evlenmek gerekir. Dünyaya hayırlı, karakterli ve kişilikli bir evlat getirmek için Allah'ın kural ve kanunlarına göre hareket edilmelidir. Her işe besmeleyle başlayıp İslam’ın kurallarına göre eş adayları bulacağız çünkü Allah kendine sığınanları her zaman korur” ifadelerine yer verdi.
Yapılan konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan tarafından, konuşmacı Prof. Dr. Cevat Akşit’e üniversite anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim edildi.

BİLECİK

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
Bilecik'te ''Peygamberimiz ve Aile'' konferansı Prof. Dr. Cevat Akşit; “Toplumun çekirdeği ailedir”
YEREL HABERLER Bilecik'te ''Peygamberimiz ve Aile'' konferansı Prof. Dr. ...
Kadınlar örnek davranışa imza attılar
YEREL HABERLER Kadınlar örnek davranışa imza attılar
Minik anaokulu öğrenciler köpek barınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Minik anaokulu öğrenciler köpek barınağını ziyaret ...
Aile hukuku hükümleri hakkında az çok bilgi sahibiyiz Bilecik Barosu avukatlarından Şerife Köse; “Vatandaşın da, adli mercilerin de hükümleri daha iyi şekilde anlamaya çalışması gerekir”
YEREL HABERLER Aile hukuku hükümleri hakkında az çok bilgi ...
MHP Bozüyük İlçe Başkanlığına Serdar Pehlivan atandı
YEREL HABERLER MHP Bozüyük İlçe Başkanlığına Serdar Pehlivan atandı
Taklalar atarak 80 metrelik şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü o araçtan sağ çıktı Kullanılmaz hala gelen araçtan sağ çıktı Kafasından yaralanan sürücü araçtan kendi imkanları ile çıktı
YEREL HABERLER Taklalar atarak 80 metrelik şarampole yuvarlanan ...
Kaymakam Yavuz okul bahçesindeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Yavuz okul bahçesindeki sıcak asfalt ...
“Boydan Devlete Osmanlı Sempozyumu”nun açılışı yapıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş; “Söğüt, Ahi Şeyh Edebali’nin de evidir” Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Bilecik’i en iyi noktalara taşıyabilmek için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER “Boydan Devlete Osmanlı Sempozyumu”nun açılışı ...
Osmaneli‘de anaokulu öğrencilerine Trafik Kuralları semineri verildi
YEREL HABERLER Osmaneli‘de anaokulu öğrencilerine Trafik Kuralları ...
Başkan Şahin’den Millet Bahçesine onay ve katkı
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den Millet Bahçesine onay ve katkı
Su ısıtmak için bahçede ateş yaktı, sonrası felakete yol açıyordu
YEREL HABERLER Su ısıtmak için bahçede ateş yaktı, sonrası felakete ...
Borç ödeme işlemleri için son gün 30 Kasım
YEREL HABERLER Borç ödeme işlemleri için son gün 30 Kasım
Sevgi Evleri’ndeki çocuklar protokol üyeleriyle kıyasıya yarıştı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Spor kaynaşmak için yapılır”
YEREL HABERLER Sevgi Evleri’ndeki çocuklar protokol üyeleriyle ...
Adalet Ormanı'na hükümlüler tarafından 300 fidan dikildi
YEREL HABERLER Adalet Ormanı'na hükümlüler tarafından 300 fidan ...
Bilecik'te 20 dönüm makilik alan kül oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te 20 dönüm makilik alan kül oldu
Çocukların tiyatro keyfi Küçük Prens adlı müzikal çocuk tiyatrosunu izlerken kahkahalara boğularak keyifli bir gün geçirdiler Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Sizler için hazırlanan bu oyundu biz büyükler için de güzel ve faydalı bilgiler yer alıyordu"
YEREL HABERLER Çocukların tiyatro keyfi Küçük Prens adlı müzikal ...
Yeşilay’dan İl Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
YEREL HABERLER Yeşilay’dan İl Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
Bozüyük'te "40 Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması"
YEREL HABERLER Bozüyük'te "40 Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması"
Seyir halindeki iş makinesi alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki iş makinesi alev aldı
Yeşilay’dan İl Milli Eğitim Müdürü Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Yeşilay’dan İl Milli Eğitim Müdürü Çelik’e ziyaret
Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı
Büyükbaş hayvanlar firarda Ahır kapısını kırıp kaçan 17 adet büyükbaş hayvan 10 kilometre uzaklıkta bulundu Hayvanların sahibi İsmail Kuzu; "Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında, neden böyle bir şey yaptılar anlamış değilim"
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanlar firarda Ahır kapısını kırıp kaçan ...
Bilecik'te ilk defa değerli eşya mezatı yapılacak Sosyal medya üzerinden topladığı değerli eşyalara talip çok olunca bu kararı verdi İkinci el satıcısı Ersal Toka; "Buna hobi olarak başladım, şimdi mezatını yapacağım"
YEREL HABERLER Bilecik'te ilk defa değerli eşya mezatı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X