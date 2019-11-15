Prof. Dr. Akşit ailenin önemini anlattı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik İl Müftülüğü işbirliği ile Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla “Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Ailenin Rolü” konulu konferans düzenlendi.

Konuşmacı olarak Prof. Dr. Cevat Akşit’in katıldığı konferansı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük, İl Müftüsü Necati Akkuş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci dinledi.

Açılış konuşması için kürsüye gelen Prof. Dr. Harun Mindivan, kişilik temellerinin 03 yaşlarında atıldığını belirterek, eğitimin sadece okulların sağladığı bir ayrıcalık olmadığını, asıl eğitimin ailelerde başladığını ve anne babalara büyük görev düştüğünü söyledi. Uçakların uçuşa hazırlandığı hava alanları gibi ev ortamlarının da çocukların hayata hazırlandıkları yaşama uçuş alanlarına benzediğini ifade etti. Mindivan, “Üniversitemiz ve Bilecik İl Müftülüğü başta olmak üzere konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür ediyor, etkinliğin faydalı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Cevat Akşit ise, “Kimlik ve kişilik sahibi bir evlat yetiştirebilmek için akıllı ve asil kişilerle evlenmek gerekir. Dünyaya hayırlı, karakterli ve kişilikli bir evlat getirmek için Allah'ın kural ve kanunlarına göre hareket edilmelidir. Her işe besmeleyle başlayıp İslam’ın kurallarına göre eş adayları bulacağız çünkü Allah kendine sığınanları her zaman korur” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan tarafından, konuşmacı Prof. Dr. Cevat Akşit’e üniversite anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim edildi.

BİLECİK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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