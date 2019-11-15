Miniklerden anlamlı etkinlik "Hayat şekerden daha tatlı" sloganıyla farkındalık oluşturdular

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, "Hayat şekerden daha tatlı" sloganıyla diyabet hastaları için bir farkındalık oluşturdular.

Dünya Diyabet Günü kapsamında Sağlık Bakanlığınca yürütülen "TÜRKİYE Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Hayat" projesi kapsamında minik öğrenciler Ertuğrulgazi Lisesi okuyan abi ve abları ile birlikte lisenin bahçesinde spor yapıp eğlenceli vakit geçirdiler. Bahçelievler Anaokulu Okul Müdürü Sevgi Uğurlu ve Ertuğrul Gazi Lisesi Müdürü Zaim Akbulut'unda katıldığı etkinlikte miniklere palyaçolar eşliğinde süt ve elma dağıtıldı. Abi ve abları ile spor yapan minikler Dünya Diyabet Günü'nü temsil eden mavi balonlar uçurdular. Amaçlarının diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak hastalıktan korunmak ve fiziksel aktivitenin hayatımıza sağlığımıza etkisini vurgulamak olduğunu öğrenildi.

BİLECİK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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