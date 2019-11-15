Dernek Başkanı Özmeşe, Başkan Yaman ile bir araya geldi

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Kocaeli Bilecikliler Dernek Başkanı Nazmi Özmeşe ve beraberindeki heyet, Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, “Bizleri ziyaret eden Kocaeli Bilecikliler dernek başkanımıza ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimize bu nazik davranışlarından ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BİLECİK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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