Miniklerden başkan amcalarına büyük ilgi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, minik öğrencilerinin hazırlamış olduğu kermese katılırken, miniklerden büyük ilgi gördü.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldelerinde eğitim gören Bayırköy Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı kermeste emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün burada minik öğrencilerden büyük ilgi gördük. Onlar bizlerin geleceğini. Beldemizdeki okul öncesi 4 6 yaş öğrencilerimiz ve velilerinin öğretmenleri öncülüğünde hazırlamış olduğu sergiyi ve kermesi belde başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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