Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine diyabet semineri

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine Dünya Diyabet Günü dolayısı ile Pazaryeri Devlet Hastanesi eğitim personeli tarafından seminer verildi.

Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, halk arasında 'şeker' denilen diyabetin erişkinlerin bir hastalığı olarak bilindiğini, ama çocuklarda da görüldüğünü anlattı. Erduran, “Diyabetli çocuklar birden bire çok su içmeye sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir şekilde hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinizden şüphe ediyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar uygun bir tedavi ile normal bir yaşam sürebilirler ve diyabetle arkadaş olarak kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Aileler olarak diyabetli çocuklara destek olalım” dedi.

BİLECİK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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