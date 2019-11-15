Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu; 3 kişi tutuklandı

Bozüyük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda A.E., E.S., K.Ş. ve K.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 32.34 gram esrar, 3.97 gram metamfetamin, 0.93 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yapımı ve kullanımında kullanılan aparatlar, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ateşli silah ve bıçaklar kanununa muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.D. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheliler A.E., E.S. ve K.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BİLECİK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.