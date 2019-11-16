Bozüyük’te ara tatil dolu dolu geçecek

Bilecik’in Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk ara tatili öğrencilerin dolu dolu geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 1822 Kasım tarihleri arasındaki birinci ara tatilde öğrencilerin daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler planlandı. Her sınıf seviyesine uygun yarışmaların 5 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Yarışmalar Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda, İlçe Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda ve Öğretmenevinde yapılacak. Yarışmalarda öğretmenler ve spor müdürlüğünden görevliler görev alacak. Yarışmalara katılmak isteyen öğrencilerin de okul müdürlüklerine başvuru yaptıkları kaydedildi. Yarışmalara bütün öğrenciler ve ilçe halkının davetli olduğu ifade edildi.

BİLECİK 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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