CHP Osmaneli ilçe binası hizmete açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaneli İlçe Başkanlığı binası gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.

Büyük bir katılımın olduğu açılış programına Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.CHP Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er, yaptığı açılış konuşmasında bütün katılımcılara teşekkür ederek, hizmet binasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Belediye Başkanı Semih Şahin ise; Osmaneli İlçe Binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, açılışta emeği bulunanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından belediye başkanları ve katılımcılar tarafından binanın açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, açılış sonrasında vatandaşlar ve partilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİLECİK 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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