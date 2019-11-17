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İşten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptılar

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen 3 işçiye destek için sendika üyeleri eylem yaptı.

İşten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen 3 işçiye destek için sendika üyeleri eylem yaptı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika önünde toplanan Türk Metal Sendikası üyeleri, işten çıkarıldıkları iddia edilen işçilerin yanında olduklarını ifade ettiler. Basın açıklaması yapan Türk Metal Sendikası Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Orhan Demir, “Bugün buraya emeğinin, alın terinin karşılığını almak için Türk Metal Sendikası çatısı altında toplanan Formplast emekçilerine uygulanan adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve sadece sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmalara dur demek için geldik. Bizler devletini, milletini, vatanını seven, onun için canını feda eden, evine ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katan Türk işçisiyiz. Haksızlığa, baskıya ve zulme asla boyun eğmeyiz. Şunu herkes iyi bilsin ki Türk Metal Sendikası, haksızlığa uğrayan, baskı gören, sendikaya üye oldukları için işten atılan tüm kardeşlerimizin yanındayız. Hiç endişelenmesinler. Yasalar çerçevesinde hukuki anlamda gereken her şey yapılacaktır. Sendikamız ÇSGB’nin yetki belgesini vermek için gerekli yasal çoğunluğu sağlamış bulunmaktayız. Yani bu iş yerinde çalışan kardeşlerimizin yarısından fazlasının sendikamıza üye olmasıyla sendikamız toplu iş sözleşmesi yapmaya hak kazanmıştır. Geride kalan ve hala üye olmayan, üye olmaya çekinen kardeşler sizde bir an önce üye olup arkadaşlarınıza destek olun, gücünüze güç katın” dedi.
Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri fabrika önünden ayrıldı.

BİLECİK

17 Kasım 2019 Pazar

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