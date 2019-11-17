İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda yıktı Bilecikspor: 0 - İçköyspor:1

Bilecik 1. Amatör Lig'de yenilgisiz tek takım olan Bozüyük temsilcisi İçköyspor, bu haftada Bilecikspor'u 90+3'üncü dakikada bulduğu golle 10 yendi.

Bilecik 1. Amatör Lig 9. haftasında Bozüyük 1. Nolu Stadı'nda oynanan İçköyspor Bilecikspor müsabakasını ev sahibi ekip maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 10 yenerek, ligde 9'da 9 yaptı. Maça deplasmana gelen çok sayıda taraftarının desteğinin arkasına alarak iyi başlayan Bilecikspor müsabakanın ilk dakikalarında bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 30. dakikasından İçköyspor müsabakaya ortak oldu. Karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 00'lık skorla bitti. İkinci yarıya daha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor futbolcuları, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 90+3'üncü dakikasında kontra atak sonrası İçköyspor'dan Kamuran Bedevi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışına kadar açılan kaleciyi geçen Kamuran topu boş filelere göndererek, takımını 10 öne geçirdi. Bu gol sonrası futbolcular bu sevinci taraftarları ile yaşadı.

Müsabaka sonunda iki takım taraftarları arasında sözlü atışma yaşandı.

Bu galibiyetle ligde 9'da 9 yapan İçköyspor puanını 27'e çıkartırken, Bilecikspor ise 18 puanda kaldı.

BİLECİK 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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