Bozüyük'te kursiyerler örüyor, minik kalpler ısınıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Örgü kursu öğretmeni Gülten Ak ve kursiyerleri, ‘Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Örüyor, Minik Kalpler Isınıyor’ projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Etkinlik için kullanılan ipler bir fabrika yetkilileri tarafından bedelsiz olarak verildi. Etkinliğe 50 kursiyer katıldı. Etkinlik sonunda yaklaşık 50 öğrenciye kış için atkı ve bere örüldü. Etkinliğe katılan kursiyerler ve yetkililer böyle güzel bir sosyal farkındalık projesinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirttiler. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, “Projeyi yürüten Örgü kursu öğretmenimiz Gülten Ak’ı, kursiyerlerimizi ve projemize katkı sağlayan Himalaya ip fabrikasını kutluyoruz, kendilerine kurumumuz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

BİLECİK 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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