Çocuklar “Küçük Kara Balık” adlı oyun ile gönüllerince eğlendi

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında sahne alan “Küçük Kara Balık” adlı oyunu izleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde ücretsiz olarak sahne alan oyunu çocuklarla birlikte seyrederek, sevinçlerini paylaştı. Küçük kara bir balığın sudaki yaşantısının anlatıldığı oyunda çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi.

Başkan Yardımcısı Subaşı, oyun sonunda oyunculara teşekkür plaketi yanı sıra Bilecik’in lezzetlerinden oluşan hediyeleri takdim etti.

BİLECİK 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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