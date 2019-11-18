Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından AFAD Gönüllüleri Tanışma Toplantısı düzenlendi.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel yapılan bu tür toplantıların personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, “Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek amacıyla oluşturulan gönüllülük sistemine kayıt olan ilimiz AFAD gönüllüleri ile tanışma toplantısı düzenledik. Personellerimize gönüllülük sisteminin amaçları ve afet anında gönüllüler ile nasıl çalışmalar yapılacağı konusunda bilgi verdik” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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