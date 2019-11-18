Toprak seramik fabrikası tekrardan satışa çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Toprak seramik fabrikası tekrardan satışa çıkarıldı

İHA

Bir zamanlar Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan 185 bin 76 metrekare yüz ölçümüne sahip Toprak Seramik Fabrikası, Vakıfbank tarafından tekrar satışa çıkartıldı.

Bir zamanlar Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan 185 bin 76 metrekare yüz ölçümüne sahip Toprak Seramik Fabrikası, Vakıfbank tarafından tekrar satışa çıkartıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Toprak Seramik Fabrikasına 29 Şubat 2018 yılında Bozüyük İcra Dairesi tarafından 46 milyon 906 bin 823 TL muhammen bedelle satışa çıkarılmış ancak alıcı çıkmamıştı. 29 Mart 2018 tarihinde açık arttırma usulüyle ikinci kez satışa çıkarılan 185 dönümlük Toprak Seramik Fabrikasının yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu. Aradan geçen 20 ay sonrası banka Bozüyük'te bulunan fabrikayı satışa çıkardı. Vakıfbank resmi internet sitesinden satışa sunduğu fabrikanın başlangıç fiyatı olarak 52 milyon 185 bin TL ve teminat bedelini de 2 milyon 609 bin 250 TL olarak belirledi.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu
Toprak Fabrikaları 1990 yıllarında Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu. O yıllarda Türkiye’de seramik ve temizlik kağıdı sektöründe yüzde 25 oranında pazar payına sahip olan ve binlerce işçiyi bünyesinde çalıştırıyordu. 2009 yılında borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. 2012 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yaptığı protokolle geri alan rahmetli Halis Toprak, fabrikayı borçlardan dolayı eski gücüne getiremedi. Halis Toprak’ın vefatı sonrası 29 Mart 2018 yılında ipotek alacaklarından dolayı icra yoluyla satışa çıkarılarak yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu.

BİLECİK

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD gönüllüleri tanışma toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri tanışma toplantısı düzenlendi
''Küplü Dursun Öztulum'' Kur'an Kursu açıldı
YEREL HABERLER ''Küplü Dursun Öztulum'' Kur'an Kursu açıldı
Çocuklar “Küçük Kara Balık” adlı oyun ile gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar “Küçük Kara Balık” adlı oyun ile ...
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı
YEREL HABERLER Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş ...
Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama "Yaralımızın durumu iyi çok şükür"
YEREL HABERLER Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk ...
Bilecik'te trafik kazası: 1 asker şehit, 1 asker yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası: 1 asker şehit, 1 asker ...
Bu ağaç tam 570 yaşında Renk cümbüşü altında doğa yürüyüşü 8 ayda 82 kilometre doğa yürüyüşü yaptılar
YEREL HABERLER Bu ağaç tam 570 yaşında Renk cümbüşü altında doğa ...
Bozüyük'te kursiyerler örüyor, minik kalpler ısınıyor
YEREL HABERLER Bozüyük'te kursiyerler örüyor, minik kalpler ısınıyor
İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda yıktı Bilecikspor: 0 - İçköyspor:1
YEREL HABERLER İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda ...
Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyik kurtarıldı Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı: "Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık" "İyileşince doğal ortamına salacağız"
YEREL HABERLER Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyik ...
İşten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptılar
YEREL HABERLER İşten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptılar
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çeşmeci'den 'Psikoteknik test raporu' uyarısı
YEREL HABERLER Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çeşmeci'den ...
Osmaneli’nde tır hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmaneli’nde tır hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Bilecik'te Öğretmen Günü yer sorunu yüzünden kutlayamayacak Belediye Başkanlığı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde kutlama talebini geç başvuru sebebi ile kabul etmedi Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz; "Bu karar, Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni neslin mimarları olarak tarif ettiği öğretmenlerimize hakarettir"
YEREL HABERLER Bilecik'te Öğretmen Günü yer sorunu yüzünden ...
CHP Osmaneli ilçe binası hizmete açıldı
YEREL HABERLER CHP Osmaneli ilçe binası hizmete açıldı
Usta oyuncular Bedia Ener ve Cihat Tamer’e Kristal Çınar Onur ödülünü layık görüldü Bilecik’te İkinci Bahar adlı oyun seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER Usta oyuncular Bedia Ener ve Cihat Tamer’e Kristal ...
Bozüyük’te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Bozüyük’te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Bozüyük’te ara tatil dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Bozüyük’te ara tatil dolu dolu geçecek
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X