Başkan Tekin’den öğrencilere tatil hediyesi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 20192020 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilere tatil hediyesi olarak çocuk filmlerinin gösterime sunulacağını söyledi.
Tekin, “Zekiye ablam seni çok seviyoruz deyip o saf temiz yürekleriyle sarılan dualarında beni de unutmayan çocuklarımızı ara tatilde biz de sevindirelim istedik. 18 Kasım günü başlayacak olan sinema günleri 5 gün boyunca sürecek ve günde iki olmak üzere çocuklara toplam 10 sinema filmi seyrettireceğiz” ifadesine yer verdi.
BİLECİK
18 Kasım 2019 Pazartesi
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