Kick boksta kupa ve madalyaları topladılar

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Sakarya’da yapılan kick boks iller arası lig şampiyonası 2. etabında 1 birincilik, 5 üçüncülük başarısı ile toplamda 6 madalya kazandı.

13 ilden 32 kulübün katıldığı müsabakalarda 520 sporcu yarıştı. Pazaryerispor kulübü adına yarışmalara katılan Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Antrenör Fehmi Piliç yönetiminde yarışmalara toplam 17 sporcu katıldı. Başarılarından dolayı sporcularını kutlayan antrenör Fehmi Piliç; yarışmalara gidebilmek için sporcularımıza maddi, manevi destek veren Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak’a ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür ederek, daha çok başarılar elde etmek için antrenmanlara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Şampiyonadan başarı ile dönen sporculardan birinci Nisa İmran Torun, üçüncüler ise Efekan Balkan, Neslihan Kınık, Batuhan Kınık, Furkan Yalamaç ve Eslem Naz Kart oldu.

BİLECİK 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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