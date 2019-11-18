Gölpazarı Belediyespor 9 haftada 8'inci galibiyetini aldı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Gölpazarı Belediyespor 9 hafta sonunda aldığı 8'inci galibiyetle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bilecik 1. Amatör Lig 9'uncu haftada Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada Pazaryerispor kendi saha ve seyircisi önünde Gölpazarı Belediyespor'a 40 yenildi. Sahası tadilatta olan Gölpazarı Belediyespor ligin geride kalan 8 haftasındaki tüm maçlarını deplasmanda oynadı. Bu müsabakayada deplasmanda çıkan Gölpazarı Belediyespor müsabakanın 27'inci dakikasında Mesut Karkaç ile durumu 10 getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip beraberliği yakalamak için baskı kurarken, maçın 75'inci dakikasında Gölpazarı Belediyespor Serdal Böke ile durumu 20'a getirdi. Bu gol sonrası oyundan kopan Pazaryerispor maçın 78 ve 90'ıncı dakikalarında Gökmen Tokcan'ın attığı gollerle 40 geriye düştü. Müsabakayı Gölpazarı Belediyespor 40 kazanırken, ligde 8 galibiyet 1 mağlubiyetle 24 puanla ligde averajla 2 sırada yer aldı. Pazaryerispor ise; 8 puanda kaldı.

BİLECİK 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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