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Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketine uğurlandı

DHA

BİLECİK'te, uygulama noktasında, otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın (25) cenazesi, Bursa Yenişehir Havaalanı´nda düzenlenen törenle memleketi Mersin'e gönderildi.

BİLECİK'te, uygulama noktasında, otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın (25) cenazesi, Bursa Yenişehir Havaalanı´nda düzenlenen törenle memleketi Mersin'e gönderildi.
Acı olay, dün akşam Bilecik-Bozüyük Yolu'nda meydana geldi. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya, görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkisine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya ve Uzman Çavuş Salim Kayın'a, Yaşar D. yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Kaya ve Kayın, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar D. ise Bilecik Devlet Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından Bilecik Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.
TÖRENLE UĞURLANDI
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Şehit için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Yenişehir Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve askeri erkan ile şehidin ailesi katıldı. Vali Şentürk'ün acılı aileye başsağlığında bulunduğu törenin ardından Şehit Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla memleketi Mersin'e uğurlandı.
Geçen ay nişanlandığı öğrenilen Kaya'nın cenazesi, Mersin Yenişehir ilçesi Muğdat Camisi'inde kılınacak cenaze namazının ardından Toroslar ilçesi Akbelen Mezarlığı Şehitliği´nde toprağa verilecek.

BİLECİK

18 Kasım 2019 Pazartesi

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