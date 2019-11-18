Pazaryeri'nin parlak tarihi kitaplaştı Osmanlı donanmasının kereste ihtiyacı Pazaryeri'nden karşılanmış, büyük demir ocaklarından biri de Demirköy'de bulunuyormuş Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Belediyemizin kuruluş tarihinin 1918 değil 1877 olduğu kesin bilgilerine de ulaştık"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin tarihinin ele alındığı yayınlanan "Pazaryeri Osmanlı nüfus defteri ve kitabeleri" adlı kitapta, Osmanlı donanmasının kereste ihtiyacının Pazaryeri'nden karşılandığı ve Osmanlı Dönemin büyük demir ocaklarından birinin de Pazaryeri'ne bağlı Demirköy'de bulunduğu yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencileri Mehmet Can Çetin ve Hamiyet Bilgili’nin ilçede ve eski kaynaklara dayanarak yaptıkları araştırma sonucu 174 sayfalı "Pazaryeri Osmanlı nüfus defteri ve kitabeleri" adlı kitap, Pazaryeri Belediyesi katkılarıyla bin adet basılarak dağıtımına başlandı. Editörlüğünü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Refik Arıkan'ın yaptığı kitapta 17 ve 18'inci yüzyıllarda Osmanlı donanmasının kereste ihtiyacının işlenmiş bir şekilde bu ilçeden karşılandığı ve 16'ıncı yüzyılda ilçeye bağlı ve adını da o dönem alan Demirköy'de büyük bir demir ocağı bulunduğu yer alıyor. Ayrıca kitapta ilçeye bağlı Dereköy'de Osmanlı döneminde top döküm ocağının bulunduğundan da bahsedilmiş.



"Belediyemizin kuruluş tarihinin 1918 değil 1877 olduğu kesin bilgilerine de ulaştık"

Kitap hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Refik Arıkan hocamız ile aynı bölüm öğrencileri Mehmet Can Çetin ve Hamiyet Bilgili’nin ilçemizin tarihini araştırmaları doğrultusunda Pazaryeri Belediyemizin kuruluş tarihinin 1918 değil 1877 olduğu kesin bilgilerine ulaştık. Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı döneminde Dereköy köyümüzde top döküm ocağının bulunduğu ve tersane ihtiyacı için odunun Pazaryeri ilçesinden karşılandığı ve ilçemiz tarihine ışık tutmuş birçok gerçeğin anlatıldığı Pazaryerimizin bilinmeyen geçmişi bu kitap sayesinde aydınlatıldı. Çok yararlı olduğuna inandığım bu kitabı herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan kitabın yazarlarından Hamiyet Bilgili, basılan ilk kitabı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hediye etti.

BİLECİK 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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