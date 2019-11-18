Bozüyük polisinden kaçamadı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Eskişehir, Bozüyük, Bolu ve Ankara’da dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan V.K. isimli şüpheliyi 4 Eylül Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
BİLECİK
18 Kasım 2019 Pazartesi
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