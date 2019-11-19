Özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci eğitimi verildi

Bilecik Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü tarafından kentteki özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci ve yangın konularına eğitim verildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Demirel, “İlimizde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarındaki görevli personellerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla temel afet bilinci ve yangın konularında eğitim verilmeye başlandı. Eğitim sonrası yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapıldı. Müdürlüğümüz bünyesindeki verilecek eğitim ve tatbikatlara yıl içerisinde de devam edilecektir” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

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