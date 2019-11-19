“Şair Öğretmenler Buluşuyor” etkinliği düzenlendi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Başarının sırlarından bir tanesi odaklanmak”

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ''Şair Öğretmenler Buluşuyor'' etkinliği düzenlendi.

Bilecik Öğretmenevinde, Vali Bilal Şentürk'ün katılımıyla, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve müdür yardımcıları ile şube müdürlerinin yanı sıra öğretmenler, şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte, öğretmenlerden Dijle Atasever ''Ben ölecek adam değilim'', Ezgi Ateş Toprak ''Hazan çiçekleri'', Ayten Özen ''Umar mıydın'', GülşahSerkan Ongun ''Geri gelen mektup'', Mehmet Akif Uçar ''Ben öğretmenim'', Bahadır Çakıroğlu ''Dağ rüzgarı'', Nurettin Korkmaz ''Leyla'', Zuhal Kaygısız ''Kırk yaşındasın'', Hakan Yandım ''Bana seni gerek seni'' ile Turgut Yıldızhan, Fahriye Çakır, Fuat Oskay, Fatma Gülsüm Özcan ve Selçuk Gülal da kendi yazdıkları şiirleri seslendirdi.

“Başarının sırlarından bir tanesi odaklanmak”

Etkinlik sonu bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, başarının sırlarından bir tanesinin de odaklanmak olduğunu ifade ederek, “Başarının sırlarından bir tanesi odaklanmak. Sürekli sorguladıkça yeni ufuklar açılıyor. Şiir akan su gibidir. Dil kullanım becerisinin gelişmesinde, kendini, duygu zenginliğini ifade edebilmenin en güzel yollarından biridir. Bu yönüyle şiire merakı olanın, yazabilenin bunları paylaşması öğrencileri hem yazma hem de okuma bakımından cesaretlendirmesi gerekir. Sınıflarımızdaki liderler sizlersiniz. Öğrencilerimizdeki heyecanı, arayışı ve merakı uyandırabilmek öğretmenlerimizin katkılarıyla olacak. İşin esası eğitim. Öğretmenlik mesleği meşakkatli ancak çok zevkli. Ne zaman çocuklarla ne zaman öğretmenlerle bir araya gelsem mutlu oluyorum. Hayatı anlamlandıran insanlara dokunmak, onların hayatını dönüştürebilmek ve geliştirebilmektir” şeklinde konuştu.

BİLECİK 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.