Bozüyük’te şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu

Suriye’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen için Mevlidi Şerif okundu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in ailesi tarafından Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı’nda okutulan mevlide Kaymakam Hasan Yaman, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Serkan Aktay, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti temsilcileri, şehit Abdülhamit Bilgen’in babası Mustafa Bilgen, şehidin yakınları ve pek çok vatandaş katıldı. Okunan Mevlidi Şerif’in ardından başta şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

BİLECİK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.