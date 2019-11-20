"Lefke Sömestre Cup U17" şampiyonu Eskişehirspor oldu

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Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi’nce düzenlenen "Lefke Sömestre Cup U17" futbol turnuvası şampiyonu Eskişehirspor’un U17 takımı oldu.

Eskişehirspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor, Sakarya Gücü, Gölpazarı Belediye Spor takımlarının katıldığı turnuva güzel ve zevkli maçlara sebep oldu. Final maçında 1308 Osmaneli Belediye Sporu 20 yenen Eskişehirspor'un U17 takımı şampiyon oldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederken, Osmaneli Belediye Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

BİLECİK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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