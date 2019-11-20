Çocuklar doğa yürüyüşü sonrası çevre temizliği yaptı

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ara tatil etkinlikleri kapsamında çocuklar önce Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanları ziyaret eti, ardından doğa yürüyüşü ile beraber çevre temizliğine katıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de ara tatile giren çocuklar, çeşitli etkinlikleri ile hem eğlenmeye hem de öğrenmeye çalışıyor. Etkinlikler kapsamında sabah Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezini gezen çocuklar burada kedi, köpek ve kuşlarla vakit geçirdi. Daha sonra Bilecik Belediyesi önünde bir araya gelen çocuklar Atatürk Ormanı’na yürüyüş gerçekleştirerek, çevre temizliğine katıldı.

Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi ve Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürüyüşe katılan çocuklar atık topladı ve çevrenin korunması konularında bilgi sahibi oldu.

BİLECİK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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