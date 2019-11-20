3 bin parça çömlek için 3 ton çamur kullanılacak 66 yıldır çömlek yapan ustaya büyük sipariş Sinop Müzesi anfora, İstanbul ilçe belediyesi de darbuka siparişi verdi 79 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar; "3 bin parça çömleği 3 ay da bitirerek 3 ton çamur kullanacağım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

3 bin parça çömlek için 3 ton çamur kullanılacak 66 yıldır çömlek yapan ustaya büyük sipariş Sinop ...

İHA

Bilecik'in Kınık Köyünde bulunan 79 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, bir müzeden aldığı 3 bin adet parça çömlek siparişini hazırlamak için 3 ton çamur kullanacak.

3 bin parça çömlek için 3 ton çamur kullanılacak 66 yıldır çömlek yapan ustaya büyük sipariş Sinop Müzesi anfora, İstanbul ilçe belediyesi de darbuka siparişi verdi 79 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar; "3 bin parça çömleği 3 ay da bitirerek 3 ton çamur kullanacağım"

Bilecik’in Kınık Köyünde bulunan 79 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, bir müzeden aldığı 3 bin adet parça çömlek siparişini hazırlamak için 3 ton çamur kullanacak.
Bulgaristan göçmeni olan Salim Yaşar, 13 yaşında oturduğu baba tezgâhında çamura şekil vermeye devam ederken, Bilecik'i tanıtım için gittiği Yörex Yöresel Ürünler fuarında 3 bin parça sipariş aldı. Antalya'da düzenlenen fuar sonrası kurduğu stantta yüzlerce çömlek yaptığı ve fuarın ilgi odağı anlatan Yaşar, "Fuarda beş gün boyunca ziyaretçilere çömlek yapımını uygulamalı bir şekilde anlattım. Kınık köyü çömleklerini uygulamalı olarak gelen ziyaretçilere gösterdim. Çömlek standımız fuarda ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Standımıza gelerek çömlek yapımını gören ziyaretçilerden bizlere sipariş verdi. Sinop Müzesine bin 500 parça anfora siparişi aldım. Bunların içini sırlayarak gönderim yapacağım. İçine çeşitli şeyler koyarak Sinop'un tanıtımı için kullanacaklar. Bundan sonra bin 500 parça da İstanbul'da bir ilçe belediyesi çömlekten darbuka siparişi verdi. İlk partileri hazırlayıp göndereceğim. 3 bin parça çömleğe 3 ton çamur kullanılacağım. Bunların yapımı yaklaşık 3 ay sürecek. Böyle fuarlarda Bilecik'i, Pazaryeri'nin, Kınık Köyü'nü ve Bilecik çömleğini en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Bana bu hizmeti sunan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BİLECİK

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar doğa yürüyüşü sonrası çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar doğa yürüyüşü sonrası çevre temizliği yaptı
"İslam Tarihi Sohbetleri"ne Bilecik Erzurumlular Derneği ev sahipliği yaptı Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebutalip Dursun; "Gençlerimizden ricamız dinimize ve vatanımıza sahip çıksınlar"
YEREL HABERLER "İslam Tarihi Sohbetleri"ne Bilecik Erzurumlular ...
"Lefke Sömestre Cup U17" şampiyonu Eskişehirspor oldu
YEREL HABERLER "Lefke Sömestre Cup U17" şampiyonu Eskişehirspor oldu
Bozüyük’te şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu
YEREL HABERLER Bozüyük’te şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i ...
Vali Şentürk'ten, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik Şubesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Şentürk'ten, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik ...
Başkan Tekin’in 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tekin’in 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ...
10 ay sonra imam atanana köyde cami doldu taştı
YEREL HABERLER 10 ay sonra imam atanana köyde cami doldu taştı
Yardımlaşarak yaptıkları imam evi, doktor odası ve kütüphane hizmete girdi
YEREL HABERLER Yardımlaşarak yaptıkları imam evi, doktor odası ve ...
“Şair Öğretmenler Buluşuyor” etkinliği düzenlendi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Başarının sırlarından bir tanesi odaklanmak”
YEREL HABERLER “Şair Öğretmenler Buluşuyor” etkinliği ...
Özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci eğitimi verildi
YEREL HABERLER Özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci eğitimi ...
Usta sanatçı Nejat Uygur Bilecik'te anıldı
YEREL HABERLER Usta sanatçı Nejat Uygur Bilecik'te anıldı
Uzman çavuşa çarparak, şehit eden otomobil sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Uzman çavuşa çarparak, şehit eden otomobil sürücüsü ...
Bozüyük polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Bozüyük polisinden kaçamadı
Vücudundan 60'a yakın saçma çıkartıldı Avcıların tarafından vurulan, köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Vücudundan 60'a yakın saçma çıkartıldı Avcıların ...
Bilecik'te 1 askerin şehit olmasına sebep sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te 1 askerin şehit olmasına sebep sürücü ...
Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketine uğurlandı
Pazaryeri'nin parlak tarihi kitaplaştı Osmanlı donanmasının kereste ihtiyacı Pazaryeri'nden karşılanmış, büyük demir ocaklarından biri de Demirköy'de bulunuyormuş Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Belediyemizin kuruluş tarihinin 1918 değil 1877 olduğu kesin bilgilerine de ulaştık"
YEREL HABERLER Pazaryeri'nin parlak tarihi kitaplaştı Osmanlı ...
Şehit uzman çavuş Mert Kaya memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş Mert Kaya memleketine uğurlandı
Gölpazarı Belediyespor 9 haftada 8'inci galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Gölpazarı Belediyespor 9 haftada 8'inci galibiyetini ...
Kestane bu yıl el değil, cep yakıyor
YEREL HABERLER Kestane bu yıl el değil, cep yakıyor
"Boydan Devlete Osmanlı- Söğüt’ten İstanbul’a" sempozyumu sona erdi Osmanlı soyundan gelen Osman Selahaddin Osmanoğlu, sempozyumun onur konuğu oldu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Türkiye’nin farklı bölgelerinden gençleri buraya getirmeliyiz”
YEREL HABERLER "Boydan Devlete Osmanlı- Söğüt’ten İstanbul’a" ...
Kick boksta kupa ve madalyaları topladılar
YEREL HABERLER Kick boksta kupa ve madalyaları topladılar
Bilecik’te konut satışları arttı
YEREL HABERLER Bilecik’te konut satışları arttı
Başkan Tekin’den öğrencilere tatil hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Tekin’den öğrencilere tatil hediyesi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X