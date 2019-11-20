Yangında daire kullanılmaz hale geldi

BİLECİK´in Bozüyük ilçesinde üç katlı apartmanın en üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi'nde Necla Kara´ya ait apartmanın kullanılmayan 3´ncü katındaki dairede yangın çıktı. İkinci katta oturan Kara ailesi, dumanlar yükseldiğini görünce apartmanı tahliye edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Daire ve içindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



BİLECİK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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