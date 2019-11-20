AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u da makamında ziyaret etti.

Başkan Karabıyık Ankara temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, toplantıda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Ardından AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Antalya Milletvekili Mustafa Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Karabıyık, "Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız, Antalya Milletvekilimiz Mustafa Köse’nin Başkanlığında Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantımızı İstanbul’da gerçekleştirdik. Bilecik'imiz için durmadan çalışıp istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Alınan kararlar hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Son olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da makamında ziyaret eden Karabıyık, hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİLECİK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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