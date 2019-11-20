Çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" etkinliğinde haklarını öğrendiler

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddelerini okudular, öğrendiler ve anlattılar.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bir araya gelen çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" adında hazırlanan etkinlikte sahip oldukları hakları öğrenerek arkadaşlarına anlattılar.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Müdürlüğü Görevlisi Hakan Yavuz, "Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü etkinliklerle kutladık. Çocuklar öncesinde güzel bir tiyatro oyununu izlediler daha sonra burada haklarını okudular ve büyüklerine anlattılar" dedi.

Çocuk haklarını simgelemek adına mavi kurdelelerin dağıtıldığı programda veliler ve çocuklar düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

BİLECİK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.